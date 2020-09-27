Сегодня, 27 сентября, один из самых популярных шоуменов и ведущих страны Владимир Остапчук празднует день рождения. Ему исполняется 36. Звезда публично подытожил прошлый год и назвал главное достижение.

2019 год стал по-настоящему скандальным для Владимира Остапчука. Он развелся с женой Еленой Войченко после 12 лет семейной жизни, а в начале 2020 года объявил о новом романе с нотариусом Кристиной Горняк и уже успел обручиться с любимой. В инстаграм-профиле ведущий поделился, каким было его 35-летие.

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Новый год жизни Остапчук начал с итогов прошлого. Он не стал скрывать, что после скандального развода кардинально изменилось не только его окружение и мироощущение, но и жизни в целом. Шоумен признался, что событий, которые произошли с ним в 35, хватит еще на 10 лет вперед.

За этот год я собрал себя, как пазл... Это был необычный, удивительный и непредсказуемый год в моей жизни. Год, в котором я нашел себя, свой внутренний баланс, я узнал настоящих друзей и цену публичности,

– отметил Владимир Остапчук.

Знаменитость заметил, что выдержать все взлеты и падения ему помогла любовь. Несмотря на то, что именно роман с Кристиной Горняк стал поводом для общественной критики и осуждения, ведущий отметил, что только благодаря любимой он оставался на плаву.

"Любовь всегда победит. Любую ненависть и обиду, ложь и желание мести, ведь любовь всегда благородная и всегда о создании. Моя любовь, Кристина, я держу тебя крепко за руку и точно знаю – вместе мы можем все", – трогательно написал Остапчук.

Как Кристина Горняк поздравила Владимира Остапчука с днем рождения

Накануне 36-летия шоумен устроил мальчишник. Невеста подготовила сюрприз для него еще ночью. Утром именинник получил от любимой фото со съемки с детьми, она напечатала и оформила в одинаковые рамки. Кроме того, Кристина приготовила для Остапчук праздничный завтрак с тортом.

К слову, будущая теща шоумена также поздравила его с 36-летием. Она выбрала для него стильный осенний тренч, который прислала по почте.