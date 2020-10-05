Українська тележурналістка Яніна Соколова стала ведучою 11-го Одеського кінофестивалю і 4 жовтня оголосила переможців цьогорічної події. Незважаючи на те, що захід цьогоріч відбувся онлайн, Яніна для прямого ефіру вирішила обрати розкішний образ.

Для закриття Одеського кінофестивалю 36-річна Яніна Соколова обрала сяючу сукню від одного столичного бутика суконь. Золотисте плаття ідеально підкреслювало фігуру жінки, а відвертий виріз зі спущеними бретелями підкреслювали декольте. Для завершення образу журналістці зробили легке укладання волосся, а в макіяжі зробили акцент на червоних губах, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Хто став переможцем Одеського кінофестивалю: список

"Вчора завершився Одеський кінофестиваль. Кращий фестиваль Східної Європи. І великий щорічний поштовх для українського кіно і світоглядний культурний делікатес для українського глядача. Вперше через COVID-19 – в он-лайн форматі. Я дякую всій команді фестивалю. Всім-всім – від прибиральниці до президента фестивалю – за цей кайф. Культурний та ідеологічний. Вітаю переможців 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю!" – написала у своєму інстаграм-дописі телеведуча події.

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У коментарях прихильники журналісти зазначили, що такий образ ідеально підходить Яніні, а деякі навіть порівняли її з іншою скандальною ведучою – Оксаною Марченко. На що Соколова іронічно відповіла, що з її 20-ти років вона багатьом нагадує дружину Медведчука, але "на щастя, лише зовні".

На фотографіях Яніна також постала разом з іншими зірками фестивалю – генеральною продюсеркою ОМКФ Юлією Сінькевич, яка обрала стриману чорну сукню, та іншим ведучим церемонії – Олегом Панютою.