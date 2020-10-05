Украинская тележурналистка Янина Соколова стала ведущей 11-го Одесского кинофестиваля и 4 октября объявила победителей нынешнего события. Несмотря на то, что мероприятие в этом году состоялось онлайн, Янина для прямого эфира решила выбрать роскошный образ.

Для закрытия Одесского кинофестиваля 36-летняя Янина Соколова выбрала сияющее платье от одного столичного бутика. Золотистое платье идеально подчеркивало фигуру женщины, а откровенный вырез со спущенными бретелями подчеркивали декольте. Для завершения образа журналистке сделали легкую укладку волос, а в макияже сделали акцент на красных губах, сообщает 24 канал.

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"Вчера завершился Одесский кинофестиваль. Лучший фестиваль Восточной Европы. И большой ежегодный толчок для украинского кино и мировоззренческий культурный деликатес для украинского зрителя. Впервые из-за COVID-19 – в он-лайн формате. Я благодарю всю команду фестиваля. Всех-всех – от уборщицы до президента фестиваля – за этот кайф. Культурный и идеологический. Поздравляю победителей 11-го Одесского международного кинофестиваля!"- написала в своей инстаграм-заметке телеведущая события.

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В комментариях поклонники журналисты отметили, что такой образ идеально подходит Янине, а некоторые даже сравнили ее с другой скандальной ведущей – Оксаной Марченко. На что Соколова иронично ответила, что с ее 20-ти лет она многим напоминает жену Медведчука, но "к счастью, лишь внешне".

На фотографиях Янина также предстала вместе с другими звездами фестиваля – генеральным продюсером ОМКФ Юлия Синькевич, которая выбрала сдержанное черное платье, и другим ведущим церемонии – Олегом Панютой.