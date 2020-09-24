Імените американське видання Time назвало перших зірок світу, які мали найбільший вплив на суспільство у 2020 році в галузі мистецтва. Серед них можна побачити співаків, акторів, художників та інших діячів культури, а також активістів, науковців та медиків, зважаючи на цьогорічну ситуацію з пандемією.

Новий перелік вже опублікували на сайті журналу Time. Список не є рейтинговим і не розподілений за місцями – їх об'єднали за категоріями "Лідери", "Титани", "Діячі мистецтва" і "Кумири".

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Найвпливовіші діячі мистецтва

До переліку найвпливовіших потрапили такі зірки:

The Weeknd – співак;

Алі Вонг – стендап-комік;

Майкл Б. Джордан – актор;

Селена Гомес – співачка;

J Balvin – співак;

JoJo Siwa – співачка і ютуберка;

Halsey – співачка;

Фібі Воллер-Брідж – акторка;

Дженніфер Гадсон – акторка;

Йо-Йо Ма – віолончеліст;

Dapper Dan – дизайнер;

Анаїс Мітчелл – співачка-композитор;

Міхаела Коель – акторка;

Пон Чжун Хо – південнокорейський кінорежисер;

LASTESIS – чилійська феміністична вистава;

Julie Mehretu художник-візуалістка;

Аюшман Кхурана – актор.

До списку Time в категорії Pioneers також внесли активіста з Гонконгу Натана Лоу та японську активістку Шиорі Іто, яка стала символом руху #MeToo в країні. Cюди ж віднесли інфекціоніста із Мюнхена Каміллу Роте, вірусологів Ши Чженлі та Чжан Юнчжена та медсестру з Нью-Йорку Еммі О'Салліван, які зробили великий внесок у боротьбу з COVID-19.

Засновники руху BlackLivesMatter Алісія Гарза, Опал Тометі та Патрісс Каллорс, а також зірка Бродвею Біллі Портер є у списку в категорії "Кумири". Щодо політиків у категорії "Лідери", то серед переліку можна побачити Дональда Трампа, Сі Цзіньпін, Джо Байдена, Ангелу Меркель, Ненсі Пелосі, Камалу Гарріс та інших.



Усі найвпливовіші люди світу за версією Time 2020 / Скріншот із сайту

Варто знати! Людей у список "найвпливовіших" за версією Time обирають за чотирьма критеріями: людина має прийти до свого сьогоднішнього статусу через публічну владу; мати великий вплив на події сучасності; впливати на життя інших власним моральним прикладом; люди мають ідеї, які змінюють світ. Такий список складається редакцією журналу із 2004 року.