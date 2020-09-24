Журнал Time назвав найвпливовіших діячів мистецтва у 2020 році
Імените американське видання Time назвало перших зірок світу, які мали найбільший вплив на суспільство у 2020 році в галузі мистецтва. Серед них можна побачити співаків, акторів, художників та інших діячів культури, а також активістів, науковців та медиків, зважаючи на цьогорічну ситуацію з пандемією.
Новий перелік вже опублікували на сайті журналу Time. Список не є рейтинговим і не розподілений за місцями – їх об'єднали за категоріями "Лідери", "Титани", "Діячі мистецтва" і "Кумири".
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Найвпливовіші діячі мистецтва
До переліку найвпливовіших потрапили такі зірки:
- The Weeknd – співак;
- Алі Вонг – стендап-комік;
- Майкл Б. Джордан – актор;
- Селена Гомес – співачка;
- J Balvin – співак;
- JoJo Siwa – співачка і ютуберка;
- Halsey – співачка;
- Фібі Воллер-Брідж – акторка;
- Дженніфер Гадсон – акторка;
- Йо-Йо Ма – віолончеліст;
- Dapper Dan – дизайнер;
- Анаїс Мітчелл – співачка-композитор;
- Міхаела Коель – акторка;
- Пон Чжун Хо – південнокорейський кінорежисер;
- LASTESIS – чилійська феміністична вистава;
- Julie Mehretu художник-візуалістка;
- Аюшман Кхурана – актор.
До списку Time в категорії Pioneers також внесли активіста з Гонконгу Натана Лоу та японську активістку Шиорі Іто, яка стала символом руху #MeToo в країні. Cюди ж віднесли інфекціоніста із Мюнхена Каміллу Роте, вірусологів Ши Чженлі та Чжан Юнчжена та медсестру з Нью-Йорку Еммі О'Салліван, які зробили великий внесок у боротьбу з COVID-19.
Засновники руху BlackLivesMatter Алісія Гарза, Опал Тометі та Патрісс Каллорс, а також зірка Бродвею Біллі Портер є у списку в категорії "Кумири". Щодо політиків у категорії "Лідери", то серед переліку можна побачити Дональда Трампа, Сі Цзіньпін, Джо Байдена, Ангелу Меркель, Ненсі Пелосі, Камалу Гарріс та інших.
Усі найвпливовіші люди світу за версією Time 2020 / Скріншот із сайту