Именитое американское издание Time назвало первых звезд мира, которые оказали наибольшее влияние на общество в 2020 году в области культуры. Среди них можно увидеть певцов, актеров, художников и других деятелей культуры, а также активистов, ученых и медиков, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией.

Новый список уже опубликовали на сайте журнала Time. Список не является рейтинговым и не распределен по местам – их объединили по категориям "Лидеры", "Титаны", "Деятели искусства" и "Кумиры".

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Самые влиятельные деятели искусства

В список самых влиятельных попали такие звезды:

The Weeknd – певец;

Али Вонг – стендап-комик;

Майкл Б. Джордан – актер;

Селена Гомес – певица;

J Balvin – певец;

JoJo Siwa – певица и ютубер;

Halsey – певица;

Фиби Уоллер-Бридж – актриса;

Дженнифер Хадсон – актриса;

Йо-Йо Ма – виолончелист;

Dapper Dan – дизайнер;

Анаис Митчелл – певица-композитор;

Михаэла Коель – актриса;

Пон Чжун Хо – южнокорейский кинорежиссер;

LASTESIS – чилийский феминистский спектакль;

Julie Mehretu – художник-визуалист;

Аюшман Кхурана – актер.

В список Time в категории Pioneers также внесли активиста из Гонконга Натана Лоу и японскую активистку Шиори Ито, которая стала символом движения #MeToo в стране. Сюда же отнесли инфекциониста из Мюнхена Камиллу Роте, вирусологов Ши Чжэнли и Чжан Юнчжэна и медсестру из Нью-Йорка Эмми О'Салливан, внесших большой вклад в борьбу с COVID-19.

Основатели движения BlackLivesMatter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс, а также звезда Бродвея Билли Портер есть в списке в категории "Кумиры". Что касается политиков в категории "Лидеры", то в списке можно увидеть Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Джо Байдена, Ангелу Меркель, Нэнси Пелоси, Камалу Гаррис и других.



Все самые влиятельные люди мира по версии Time 2020 / скриншот с сайта

Стоит знать! Людей в список "самых влиятельных по версии Time" выбирают по четырем критериям: человек должен прийти к своему сегодняшнему статусу через публичную власть; иметь большое влияние на события современности; влиять на жизнь других собственным нравственным примером; у людей есть идеи, которые меняют мир. Такой список составляется редакцией журнала с 2004 года.