Журнал Time назвал самых влиятельных деятелей культуры 2020 года
Именитое американское издание Time назвало первых звезд мира, которые оказали наибольшее влияние на общество в 2020 году в области культуры. Среди них можно увидеть певцов, актеров, художников и других деятелей культуры, а также активистов, ученых и медиков, учитывая нынешнюю ситуацию с пандемией.
Новый список уже опубликовали на сайте журнала Time. Список не является рейтинговым и не распределен по местам – их объединили по категориям "Лидеры", "Титаны", "Деятели искусства" и "Кумиры".
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Самые влиятельные деятели искусства
В список самых влиятельных попали такие звезды:
- The Weeknd – певец;
- Али Вонг – стендап-комик;
- Майкл Б. Джордан – актер;
- Селена Гомес – певица;
- J Balvin – певец;
- JoJo Siwa – певица и ютубер;
- Halsey – певица;
- Фиби Уоллер-Бридж – актриса;
- Дженнифер Хадсон – актриса;
- Йо-Йо Ма – виолончелист;
- Dapper Dan – дизайнер;
- Анаис Митчелл – певица-композитор;
- Михаэла Коель – актриса;
- Пон Чжун Хо – южнокорейский кинорежиссер;
- LASTESIS – чилийский феминистский спектакль;
- Julie Mehretu – художник-визуалист;
- Аюшман Кхурана – актер.
В список Time в категории Pioneers также внесли активиста из Гонконга Натана Лоу и японскую активистку Шиори Ито, которая стала символом движения #MeToo в стране. Сюда же отнесли инфекциониста из Мюнхена Камиллу Роте, вирусологов Ши Чжэнли и Чжан Юнчжэна и медсестру из Нью-Йорка Эмми О'Салливан, внесших большой вклад в борьбу с COVID-19.
Основатели движения BlackLivesMatter Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс, а также звезда Бродвея Билли Портер есть в списке в категории "Кумиры". Что касается политиков в категории "Лидеры", то в списке можно увидеть Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Джо Байдена, Ангелу Меркель, Нэнси Пелоси, Камалу Гаррис и других.
Все самые влиятельные люди мира по версии Time 2020 / скриншот с сайта