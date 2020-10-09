Навіть після вечірки Summer Goodbye Party Настя Каменських не може попрощатися з літом і продовжує публікувати відверті фото з відпочинку. Цього разу в архівах за вересень співачка відшукала фото з Туреччини в яскравому бікіні.

5-мільйонна аудиторія Насті Каменських в інстаграмі шквалом лайків і коментарів оцінює провокативні фото зірки. Співачка уважна до смаків публіки й активно тішить фанів новими знімками в купальниках.

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Попри те, що вже понад тиждень зіркове подружжя проводить в Україні, кадри з Туреччини в артистки не закінчуються. Вона ефектно показала форми в жовтому бікіні на зав'язках. Настю Каменських сфотографували, щойно вона вийшла з води. Тому мокрий бюстгальтер сексуально підкреслював пишні груди.

Співачка позувала стоячи на тлі скелястого узбережжя. Завдяки вдалій позі Каменських засвітила фігуру якнайкраще. Її звабливе тіло, жіночна талія та підтягнуті ніжки розбурхали мережу. Еротичності кадру додало й те, що зірка постала з мокрим волоссям, яке сексапільно поправляла на камеру.



Настя Каменських у жовтому бікіні / Фото Instagram / @kamenskux