Даже после вечеринки Summer Goodbye Party Настя Каменских не может попрощаться с летом и продолжает публиковать откровенные фото с отдыха. На этот раз в архивах за сентябрь певица отыскала фото из Турции в ярком бикини.

5-миллионная аудитория Насти Каменских в инстаграме шквалом лайков и комментариев оценивает провокационные фото звезды. Певица внимательна к вкусам публики и активно радует фанов новыми снимками в купальниках.

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Несмотря на то, что уже более недели звездные супруги проводят в Украине, кадры из Турции у артистки не заканчиваются. Она эффектно показала формы в желтом бикини на завязках. Настю Каменских сфотографировали, как только она вышла из воды. Поэтому мокрый бюстгальтер сексуально подчеркивал пышную грудь.

Певица позировала стоя на фоне скалистого побережья. Благодаря удачной позе Каменских засветила фигуру как нельзя лучше. Ее соблазнительное тело, женственная талия и подтянутые ножки взбудоражили сеть. Эротичности кадру добавило и то, что звезда предстала с мокрыми волосами, которые сексапильно поправляла на камеру.



Настя Каменских в желтом бикини / Фото Instagram / @kamenskux