Не нехтуйте цими правилами: що робити, коли в орхідеї жовтіє листя

Експерти кажуть, що коли в орхідеї жовтіє листя, то відбувається старіння. Це цілком нормальний природний процес. Особливо не варто панікувати, якщо жовтіють лише нижні листки. Коли вони висохнуть, то самі відпадуть.

Однак буває, що орхідея може захворіти. У такому випадку вже потрібно щось робити. Насправді причин, чому у рослини жовтіє листя є багато.

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Неправильний режим поливу

Ретельний полив – неймовірно важливий для орхідеї. Тому не варто нехтувати його правилами. Якщо поливати рослину з лійки, то кора достатньо не зволожиться. У такому випадку орхідея не отримує достатню кількість поживних речовин, тому листя й починає жовтіти. Горщик варто занурити у воду на 10-15 хвилин.

Також в орхідеї часто жовтіє листя через надмірний полив. Земля починає гнити, тому з'являється багато бактерій. Завжди перевіряйте, чи вологий ґрунт, перед тим, як додати в нього води.

Догляд за орхідеєю / Фото Pixabay

Прямі сонячні промені

Якщо поставити орхідею на підвіконня, яке виходить на сонячну сторону, то листя може отримати опіки, а згодом – пожовтіти. Найкраще переставити рослину в інше місце, де є більше тіні. Не варто обрізати листочок, на який потрапила велика кількість сонячних променів. Згодом орхідея сама його підживить.

Помилки у додаванні добрив

До речі, підгодовувати орхідею також потрібно правильно. Зверніть увагу, що не всі добрива підходять цій рослині. Тому ретельно обирайте їх в магазині.

Якщо орхідею перегодувати, то вона простоїть рік або два. Потім у квітки почне жовтіти листя. Більше уваги добривам варто приділяти, коли орхідея звикне до нового місця.