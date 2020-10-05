Українська співачка та ведуча проєкту "Танці з зірками" Тіна Кароль вкотре вразила бездоганним образом, який обрала для прямого ефіру шоу. Вона постала перед телекамерами в атласній сукні жовтого кольору з пікантним вирізом.

Вчора, 4 жовтня, відбувся шостий прямий ефір "Танців з зірками". Це був "Вечір легенд", який по-справжньому вразив глядачів не лише приголомшливими хореографічними постановками, а й неймовірними костюмами. Зокрема, привернув увагу розкішний look Тіни Кароль. Яскравими фото та відео поділилися її прихильники на фан-сторінці в інстаграмі.

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Тіна Кароль на "Танцях з зірками"

Для чергового випуску проєкту артистка обрала вишукану сукню. Вона часто надає перевагу атласному вбранню і цей раз не став винятком. Так, виконавиця постала перед камерами в елегантній довгій сукні жовтого кольору з пікантним вирізом на нозі. Такий look також підкреслив пишний бюст знаменитості і гарно оголив одне плече.

Аутфіт Тіна поєднала із світлими босоніжками на високих підборах. Доповнила образ розкішними та масивними сережками. Зірка зробила акуратну укладку, а на обличчі – виразний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

Кароль вкотре показала бездоганний зовнішній вигляд та похизувалася красою.