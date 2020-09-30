Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка зовсім нещодавно презентувала новий альбом, тепер поділилася ефектними світлинами, де постала у чорній атласній сукні.

Тіна Кароль без сумнівів є однією із найсексуальніших жінок в українському шоу-бізнесі. Для публічних подій вона обирає звабливі вбрання, у яких демонструє принади свого розкішного тіла. На фотосесіях артистка також постає перед камерами у красивих сукнях. Так, на фан-сторінці співачки в інстаграмі опублікували її нові кадри.

Читайте також У нас різні світогляди: Тіна Кароль розповіла про стосунки з родиною

Ефектний look Тіни Кароль

У новій фотозйомці для альбому "Найти своих" Тіна постала в стильній сукні. У руках вона тримала яскравий блокнот із зображенням скульптури, яка стала обкладинкою альбому. Чорна атласна сукня на тонких бретелях і з пікантним декольте підкреслила витончену та спортивну фігуру виконавиці.

Кароль поєднала таке вбрання з коричневими босоніжками на високих підборах та ремінцями. Також продемонструвала ідеальний червоний педикюр.



Тіна Кароль у чорній атласній сукні / Instagram / @tinakarol_fantina

Волосся зірка красиво вклала та більшість забрала набік. На обличчі Тіна зробила виразний макіяж у коричневих відтінках. Повіки артистка нафарбувала темними тінями, а губи – нюдовою помадою. Манікюр зробила у ніжному кольорі.



Зваблива Тіна Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina