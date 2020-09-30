Популярна українська співачка Тіна Кароль рідко ділиться деталями свого особистого життя. Втім, нещодавно в інтерв'ю знаменитість розповіла, як складаються її стосунки з родиною.

Одна з найуспішніших українських співачок Тіна Кароль нещодавно дала відверте інтерв'ю програмі "Кава з перцем". Зірка не любить робити гучні зізнання про особисте, тим паче про свої почуття, однак цього разу вона розповіла про стосунки з родиною.

До теми Благородний і самостійний: Тіна Кароль зізналась, якого чоловіка хоче бачити поряд

Співачка провела своє дитинство в Івано-Франківську, а згодом переїхала до Києва. Також, ставши успішною артисткою, вона перевезла туди і свою сім'ю. Однак Тіна зазначає, що часто бачитися з родиною не вдається.

Ми різні, ми вже маємо різні світогляди, але традиції треба берегти,

– зізнається Кароль.

Артистка розповіла, що традиційно вони збираються на найбільші релігійні свята: Різдво, Пасху. Окрім того, Тіна завжди відвідує мамин день народження, тоді як батько співачки більше полюбляє святкувати його на роботі.

Тіна Кароль розповіла і про дружбу в шоу-бізнесі. Зірка наголосила, що дружить зі всіма, хто хоче бути з нею, але справжня дружба перевіряється часом. Тіна додала, що їй добре і з самій собою, оскільки тоді вона має можливість вчитися та розвиватися.