Популярная украинская певица Тина Кароль редко делится деталями своей личной жизни. Впрочем, недавно в интервью знаменитость рассказала, как складываются ее отношения с семьей.

Одна из самых успешных украинских певиц Тина Кароль недавно дала откровенное интервью программе "Кофе с перцем". Звезда не любит делать громкие признания о личном, тем более о своих чувствах, однако на этот раз она рассказала об отношениях с семьей.

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Певица провела свое детство в Одессе, а затем переехала в Киев. Также, став успешной артисткой, она перевезла туда и свою семью. Однако Тина отмечает, что часто видеться с семьей не удается.

Мы разные, у нас уже разные мировоззрения, но традиции надо беречь,

– признается Кароль.

Артистка рассказала, что традиционно собираются на крупные религиозные праздники: Рождество, Пасху. Кроме того, Тина всегда посещает мамин день рождения, тогда как отец певицы больше любит праздновать его на работе.

Тина Кароль рассказала и о дружбе в шоу-бизнесе. Звезда отметила, что дружит со всеми, кто хочет быть с ней, но настоящая дружба проверяется временем. Тина добавила, что ей хорошо и с самой собой, поскольку тогда у нее есть возможность учиться и развиваться.