Популярная украинская певица Тина Кароль, которая совсем недавно презентовала новый альбом, теперь поделилась эффектными фотографиями, где предстала в черном атласном платье.

Тина Кароль без сомнений является одной из самых сексуальных женщин в украинском шоу-бизнесе. Для публичных событий она выбирает соблазнительные наряды, в которых демонстрирует прелести своего роскошного тела. На фотосессиях артистка также предстает перед камерами в красивых платьях. Так, на фан-странице певицы в инстаграм опубликовали ее новые кадры.

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Эффектный look Тины Кароль

В новой фотосъемке для альбома "Найти своих" Тина предстала в стильном платье. В руках она держала яркий блокнот с изображением скульптуры, которая стала обложкой альбома. Черное атласное платье на тонких бретелях и с пикантным декольте подчеркнуло изящную и спортивную фигуру исполнительницы.

Кароль соединила такой наряд с коричневыми босоножками на высоком каблуке и ремешками. Также продемонстрировала идеальный красный педикюр.



Тина Кароль в черном атласном платье / Instagram / @tinakarol_fantina

Волосы звезда красиво уложила и большую его часть забрала набок. На лице Тина сделала выразительный макияж в коричневых оттенках. Веки артистка накрасила темными тенями, а губы – нюдовой помадой. Маникюр сделала в нежном цвете.



Обольстительная Тина Кароль / Instagram / @tinakarol_fantina