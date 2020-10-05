Украинская певица и ведущая проекта "Танцы со звездами" Тина Кароль в очередной раз поразила безупречным образом, который выбрала для прямого эфира шоу. Она предстала перед телекамерами в атласном платье желтого цвета с пикантным вырезом.

Вчера, 4 октября, состоялся шестой прямой эфир "Танцев со звездами". Это был "Вечер легенд", который по-настоящему поразил зрителей не только потрясающими хореографическими постановками, но и невероятными костюмами. В частности, привлек внимание роскошный look Тины Кароль. Яркими фото и видео поделились ее поклонники на фан-странице в инстаграм.

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Тина Кароль на "Танцах со звездами"

Для очередного выпуска проекта артистка выбрала изысканное платье. Она часто предпочитает атласные наряды и этот раз не стал исключением. Так, исполнительница предстала перед камерами в элегантном длинном платье желтого цвета с пикантным вырезом на ноге. Такой look также подчеркнул пышный бюст знаменитости и красиво обнажил одно плечо.

Аутфит Тина соединила со светлыми босоножками на высоком каблуке. Дополнила образ роскошными и массивными серьгами. Звезда сделала аккуратную укладку, а на лице – выразительный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Кароль в который раз показала безупречный внешний вид и похвасталась красотой.