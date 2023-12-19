Експерти кажуть, що якщо ялинку добре поливати, то вона може простояти близько 4-5 тижнів. Далі знаходьте поради, які допоможуть новорічному дереву прослужити довше.

Прості ідеї Чим замінити традиційну ялинку: 4 ідеї, які легко можна повторити вдома

Порада №1

Виберіть на ринку здорову ялинку. Зазвичай вона має менше коричневих гілок. Для того, щоб перевірити, чи новорічне дерево хороше, проведіть рукою по гілці та акуратно її потягніть. Якщо відірвалося не багато листочків, то ялинка здорова.

Порада №2

Поливайте дерево достатньою кількістю води, тоді воно буде свіжим довше. Одразу, як принесете ялинку додому, поставте її у воду. Можете додати трохи цукру та оцту. Це допоможе підтримувати живлення дерева, а також – позбутися бактерій.

Порада №3

Обріжте стовбур. Протягом години навколо нього утвориться сік, який вважається природним захисним механізмом. Також він не дає дереву поглинути воду, що необхідна для життя.

Порада №4

Ялинка не любить тепле приміщення. Якщо у кімнаті стане занадто жарко, то дерево скине хвою, щоб протримати вологу. Не ставте живу ялинку біля джерел тепла та біля вікон, куди потрапляє велика кількість сонячних променів. Інакше вона швидко висохне. Також слідкуйте за тим, щоб напруга від гірлянд не була занадто сильною.

Для того, щоб уникнути зайвих проблем, можете придбати додому штучну ялинку. Адже вона не осипається, а при хорошому догляді служитиме роками.