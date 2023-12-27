Щоб простояла до Нового року: як врятувати ялинку, яка вже почала осипатися

Основний недолік живої ялинки – це те, що вона може швидко осипатися. Неприємно, коли дерево не простояло навіть до Нового року. Адже хочеться зустрітися свято з його головним атрибутом.

Зокрема, жива ялинка скидає гілки, бо знаходиться біля джерел тепла: печі, батареї, кондиціонера, радіатора. А взагалі простояти новорічне дерево може до 14 днів.

Вау Для достатку у наступному році: 3 прикраси, які обов’язково мають бути на вашій ялинці

Чому ялинка осипається

Необрізаний стовбур дерева – одна із причин. Тому перед тим, як придбати ялинку, потрібно попросити продавця його обрізати. Річ у тім, що так новорічна красуня вбиратиме більше вологи з підставки, де знаходиться вода. Тому довше залишатиметься свіжою і тішитиме вас протягом усіх свят.

Після покупки ялинки, її варто деякий час потримати у холодному коридорі, підвалі або на балконі. Якщо ж одразу занесете дерево у тепле приміщення, то нашкодите йому. Крім того, перевірте, чи біля місця, де ви збираєтесь ставити ялинку, немає різних джерел тепла, наприклад, батареї.

Як допомогти ялинці простояти довше

Врятувати ялинку від втрати гілок може розчин з солі (одна щіпка), цукру (столова ложка) та аспірину (одна таблетка), які потрібно додати у воду та розмішати. Для кращого ефекту ще можна використати мідні монети.

Зазвичай основа ялинки – це пісок, адже він найкраще підходить. Однак і з ним можуть виникнути різні проблеми. Замість піску можна насипати гравій або землю.

Поливайте дерево достатньою кількістю води, однак, не робіть ґрунт болотистим. Найчастіше ялинці потрібно півтора літра в день, а якщо вона дуже велика, то ще більше. Також фахівці рекомендують купити в кімнату, де знаходиться новорічне дерево, зволожувач повітря, щоб не було занадто сухо.