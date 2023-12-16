Наприклад, не можна вішати на новорічну красуню прикраси сірого, чорного, темно-жовтого, темно-синього та коричневого кольорів. Краще обрати іграшки яскравих відтінків, щоб привернути захист та любов Дракона. Які ж прикраси обов'язково мають бути на ялинці 2024, розкаже 24 Канал.

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Фігурка Дракона

Не дивно, що ялинку 2024 має прикрашати фігурка Зеленого Дерев'яного Дракона, який є символом прийдешнього року. Це потрібно зробити для того, щоб залучити у дім щастя, достаток та любов. У магазинах вже є безліч варіантів такої новорічної прикраси. Однак, ви також можете зробити її своїми руками.

Зелений Дерев'яний Дракон – символ 2024 року / Фото "Українські новини"

Яскраві кулі

У китайській культурі Зелений Дерев'яний Дракон – символ влади та розкоші. Ця тварина любить все яскраве та пишне, а не сіре та буденне. Тому прикрасьте свою ялинку кулями зеленого, золотого, червоного, срібного, фіолетового та помаранчевого кольорів. Тоді 2024 рік буде успішним.

Яскраві кулі на ялинку / Фото Pixabay

Золоті монети або конверти з грошима

З давніх-давен люди вішають на ялинку золоті монети. Адже, за народними повір'ями, вони притягують у дім достаток та позбавляють сім'ю фінансових проблем. Чудовою заміною також є конверти з грошима. Символи багатства та процвітання обов'язково повинні прикрашати новорічне дерево 2024.

Золоті монети – символ достатку / Фото Pixabay

Не потрібно прикрашати ялинку діамантовою каблучкою, розбитими іграшками, зіпсованими гірляндами, медальйонами у вигляді серця та іграшками чорних кольорів. Так ви прикличете у дім нещастя.