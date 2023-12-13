Коли прикрашати ялинку для свят теж має значення. Бо цим ми показуємо Зеленому Дракону – головній тварині наступного року, свою зацікавленість. Тому потрібно обрати правильні дати, щоб не нашкодити. Коли це краще зробити – знає 24 Канал.

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Чи можна прикрасити ялинку 31 грудня 2023 року

Дуже багато людей мають в грудні купу справ. Адже закінчується поточний рік, тож потрібно завершити усе, що накопичилось. Не завжди люди встигають все зробити, тому ставлять ялинку вже в останній момент – 30 або 31 грудня. Фахівці кажуть, що нічого поганого в цьому немає. Однак, і жодного позитиву це теж вам не додає. Тобто, ці дні не несуть жодної позитивної чи негативної енергетики.

Дозволяється встановити та оздобити святкове дерево напередодні Святого вечора. За новоюліанським календарем у 2023 році ми будемо відзначати його 24 грудня, а Різдво – 25 грудня. Тому прикрасити ялинку треба максимум 23 грудня, бо на великі свята забороняється це робити. Потім будуть інші турботи – приготування страв.

До речі, експерти кажуть, що оптимальною датою для встановлення ялинки є 22 грудня. Це День зимового сонцестояння. За народними віруваннями, це особлива дата, тож якщо зробити цю справу, це захистить помешкання від бід і негараздів. До того ж 22 грудня – найкоротша ніч, тоді як день – навпаки найдовший. Тому злі духи не мають влади, відповідно не зможуть завдати лиха.

Ще одна хороша дата для оздоблення ялинки – 28 грудня. Тоді відзначають Трифанів день. Вважається, якщо прикрасити новорічне дерево в цей день, то захистите помешкання від злих людей та поганих слів у ваш бік.

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