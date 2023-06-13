22 слов'янські імена для жінок, які можуть вас здивувати
13 червня 2023, 10:07Читать новость на русском
Ім'я може відображати наші цінності, інтереси, походження або певні риси особистості. Зараз все більшої популярності набувають питомо українські імена, тобто, слов'янського походження.
Ім'я може передаватись від покоління до покоління, що зміцнює зв'язок з родом. Так само воно може відображати давні традиції, звичаї та історію. 24 Канал підкаже цікаві слов'янські жіночі імена.
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Слов'янські імена для жінок
- Азоріна – означає красу світанку.
- Бажена – жіноча версія імені Бажен, тобто, "бажана дитина".
- Божидара – подарована Богом.
- Велислава – велика слава, найславетніша.
- Велізара – осяяна, просвітлена.
- Венцеслава – увінчана славою.
- Горислава – та, що палає у славі.
- Дарена – подарована, дарована.
- Драгомира – дорожча, ніж мир, дорогоцінна.
- Добролюба – та, що любить добро та добрих людей.
- Ждана – очікувана, бажана.
- Звенислава – проголошує славу.
- Зоря – промінь світанку
- Любомира – та, що любить весь світ.
- Малуша – молодша, маленька.
- Огнеслава – символізує вогонь.
- Передслава (Предслава) – попередня слава.
- Радимира – та, що захищає світ.
- Світлозара – оточує все світлом.
- Тихомира – спокійна, мирна, тиха.
- Ярослава – жіноча форма імені Ярослав, тобто, "славить сонце".