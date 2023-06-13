Ім'я може передаватись від покоління до покоління, що зміцнює зв'язок з родом. Так само воно може відображати давні традиції, звичаї та історію. 24 Канал підкаже цікаві слов'янські жіночі імена.

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Слов'янські імена для жінок

  • Азоріна – означає красу світанку.
  • Бажена – жіноча версія імені Бажен, тобто, "бажана дитина".
  • Божидара – подарована Богом.
  • Велислава – велика слава, найславетніша.
  • Велізара – осяяна, просвітлена.
  • Венцеслава – увінчана славою.
  • Горислава – та, що палає у славі.
  • Дарена – подарована, дарована.
  • Драгомира – дорожча, ніж мир, дорогоцінна.
  • Добролюба – та, що любить добро та добрих людей.
  • Ждана – очікувана, бажана.
  • Звенислава – проголошує славу.
  • Зоря – промінь світанку
  • Любомира – та, що любить весь світ.
  • Малуша – молодша, маленька.
  • Огнеслава – символізує вогонь.
  • Передслава (Предслава) – попередня слава.
  • Радимира – та, що захищає світ.
  • Світлозара – оточує все світлом.
  • Тихомира – спокійна, мирна, тиха.
  • Ярослава – жіноча форма імені Ярослав, тобто, "славить сонце".