Ім'я може передаватись від покоління до покоління, що зміцнює зв'язок з родом. Так само воно може відображати давні традиції, звичаї та історію. 24 Канал підкаже цікаві слов'янські жіночі імена.
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Слов'янські імена для жінок
- Азоріна – означає красу світанку.
- Бажена – жіноча версія імені Бажен, тобто, "бажана дитина".
- Божидара – подарована Богом.
- Велислава – велика слава, найславетніша.
- Велізара – осяяна, просвітлена.
- Венцеслава – увінчана славою.
- Горислава – та, що палає у славі.
- Дарена – подарована, дарована.
- Драгомира – дорожча, ніж мир, дорогоцінна.
- Добролюба – та, що любить добро та добрих людей.
- Ждана – очікувана, бажана.
- Звенислава – проголошує славу.
- Зоря – промінь світанку
- Любомира – та, що любить весь світ.
- Малуша – молодша, маленька.
- Огнеслава – символізує вогонь.
- Передслава (Предслава) – попередня слава.
- Радимира – та, що захищає світ.
- Світлозара – оточує все світлом.
- Тихомира – спокійна, мирна, тиха.
- Ярослава – жіноча форма імені Ярослав, тобто, "славить сонце".