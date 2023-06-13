Ім'я може передаватись від покоління до покоління, що зміцнює зв'язок з родом. Так само воно може відображати давні традиції, звичаї та історію. 24 Канал підкаже цікаві слов'янські жіночі імена.

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Слов'янські імена для жінок