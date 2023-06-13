Имя может передаваться от поколения в поколение, укрепляющее связь с родом. Также оно может отражать древние традиции, обычаи и историю. 24 Канал подскажет интересные славянские женские имена.

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Славянские имена для женщин

  • Азорина – означает красоту рассвета.
  • Желаемая – женская версия имени Бажен, то есть, "желанный ребенок".
  • Божидара – подарена Богом.
  • Велислава – большая слава, самая славная.
  • Велизария – озаренная, просветленная.
  • Венцеслава – увенчана славой.
  • Горислава – пылающая во славе.
  • Дорена – подаренная, дарованная.
  • Драгомира – дороже, чем мир, драгоценна.
  • Добролюба – любящая добро и добрых людей.
  • Ждана – ожидаемая, желанная.
  • Звенислава – провозглашает славу.
  • Заря – луч рассвета
  • Любомира – любящая весь мир.
  • Малуша – младшая, маленькая.
  • Огнеслава – символизирует огонь.
  • Предслава (Предслава) – предыдущая слава.
  • Радимира – защищающая мир.
  • Светозара – окружает все светом.
  • Тихомира – спокойная, мирная, тихая.
  • Ярослава – женская форма имени Ярослав, то есть, "славит солнце".