Имя может передаваться от поколения в поколение, укрепляющее связь с родом. Также оно может отражать древние традиции, обычаи и историю. 24 Канал подскажет интересные славянские женские имена.
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Славянские имена для женщин
- Азорина – означает красоту рассвета.
- Желаемая – женская версия имени Бажен, то есть, "желанный ребенок".
- Божидара – подарена Богом.
- Велислава – большая слава, самая славная.
- Велизария – озаренная, просветленная.
- Венцеслава – увенчана славой.
- Горислава – пылающая во славе.
- Дорена – подаренная, дарованная.
- Драгомира – дороже, чем мир, драгоценна.
- Добролюба – любящая добро и добрых людей.
- Ждана – ожидаемая, желанная.
- Звенислава – провозглашает славу.
- Заря – луч рассвета
- Любомира – любящая весь мир.
- Малуша – младшая, маленькая.
- Огнеслава – символизирует огонь.
- Предслава (Предслава) – предыдущая слава.
- Радимира – защищающая мир.
- Светозара – окружает все светом.
- Тихомира – спокойная, мирная, тихая.
- Ярослава – женская форма имени Ярослав, то есть, "славит солнце".