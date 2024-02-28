Неймовірно спокусливі та пристрасні: 5 жіночих імен, від яких шаленіють чоловіки

Існують жіночі імена, які випромінюють неймовірну пристрасть та сексуальність. Тому їхнім власницям ніколи не бракує чоловічої уваги.

Такі дівчата вміють кохати по-справжньому, але не занурюються у стосунки з головою. Добірку спокусливих імен дивіться на сайті LifeStyle 24.

Зверніть увагу 10 жіночих імен-оберегів, якими варто назвати донечку

Добірка найспокусливіших жіночих імен

Лілія

Ім'я Лілія пов'язують з квіткою, назва якої латинською мовою звучить як "lilium". З івриту воно перекладається як "нічна", "нічна тиша", а в арабських країнах трактується як "темрява", "ніч".

Власниці цього імені вміють зачаровувати чоловіків та закохувати у себе з першого погляду. Вони хочуть, щоб поруч був заможний та мудрий партнер.

Олександра

Ім'я Олександра має давньогрецьке коріння та означає "відважна", "захисниця", "надія". Утворилося від чоловічого імені Олександр ("заступник людей").

Олександри мають дуже запальний характер, який інколи проявляють і у стосунках. Однак якщо чоловіки будуть огортати їх турботою, коханням та теплом, то емоційність відходить на другий план.

Жіночі імена, які зводять з розуму чоловіків / Фото Unsplash

Анжеліка

Ім'я Анжеліка з'явилося від латинського слова "angelicus", яке перекладається як "ангельська". Воно має ще й інші популярні форми: Ліка, Желя.

Такі жінки – неймовірно пристрасні, але люблять проявляти свої почуття наодинці з чоловіком. Вони є дуже сімейними, тому не пробачають зраду.

Ірина

Ім'я Ірина прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Часто його пов'язують з давньогрецькою богинею миру та спокою, яка називалася Ейреною.

Зазвичай Ірини швидко закохуються, проте вміють контролювати свої почуття, аби сильно не захопитися людиною. Вони не страждають від браку залицянь від чоловіків, адже вміють зацікавити.

Вікторія

Ім'я Вікторія батьки полюбляють обирати для своїх доньок. Воно має латинське походження та трактується як "перемога".

Жінки, які мають це ім'я, хочуть почуватися слабкими поруч з чоловіками. Цією рисою характеру вони й приваблюють. Однак завжди показують сильні сторони, коли потрібно постояти за себе.