Такие девушки умеют любить по-настоящему, но не погружаются в отношения с головой. Подборку соблазнительных имен смотрите на сайте LifeStyle 24.

Обратите внимание 10 женских имен-оберегов, которыми стоит назвать дочь

Подборка самых соблазнительных женских имен

Лилия

Имя Лилия связывают с цветком, название которого на латинском языке звучит как "lilium". С иврита оно переводится как "ночная", "ночная тишина", а в арабских странах трактуется как "темнота", "ночь".

Обладательницы этого имени умеют очаровывать мужчин и влюблять в себя с первого взгляда. Они хотят, чтобы рядом был состоятельный и мудрый партнер.

Александра

Имя Александра имеет древнегреческие корни и означает "отважная", "защитница", "надежда". Образовалось от мужского имени Александр ("заступник людей").

Александры имеют очень вспыльчивый характер, который иногда проявляют и в отношениях. Однако если мужчины будут окутывать их заботой, любовью и теплом, то эмоциональность отходит на второй план.

Женские имена, которые сводят с ума мужчин / Фото Unsplash

Анжелика

Имя Анжелика появилось от латинского слова "angelicus", которое переводится как "ангельская". Оно имеет еще и другие популярные формы: Лика, Желя.

Такие женщины – невероятно страстные, но любят проявлять свои чувства наедине с мужчиной. Они являются очень семейными, поэтому не прощают измену.

Ирина

Имя Ирина пришло к нам из Древней Греции. Часто его связывают с древнегреческой богиней мира и спокойствия, которая называлась Эйреной.

Обычно Ирины быстро влюбляются, однако умеют контролировать свои чувства, чтобы сильно не увлечься человеком. Они не страдают от нехватки ухаживаний от мужчин, ведь умеют заинтересовать.

Виктория

Имя Виктория родители любят выбирать для своих дочерей. Оно имеет латинское происхождение и трактуется как "победа".

Женщины, которые имеют это имя, хотят чувствовать себя слабыми рядом с мужчинами. Этой чертой характера они и привлекают. Однако всегда показывают сильные стороны, когда нужно постоять за себя.