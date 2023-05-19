Кожне ім'я має свої особливості та вплив на життя людини. Батьки хочуть, щоб ім'я було красивим, милозвучним і приносило успіх. 24 Канал зібрав список імен, які означають перемогу.

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Імена, які означають перемогу

Ім'я Вікторія походить від латинського слова Victoria, що означає "перемога". Вікторія була римською богинею перемоги. Тож ім'я у перекладі значить "переможниця". Це жіноче ім'я дуже поширене в Україні та інших країнах світу. Зокрема, у рейтингу імен в Україні Вікторія посідає 5-7 сходинку з-поміж інших імен.

Ніка – це ім'я, ймовірно грецького походження. У грецькій міфології Ніка є богинею перемоги. Вона часто зображується як божество, що носить лаврову гілку або вінок переможця. Тому Ніка може тлумачитися як "перемога" або "той, хто принесе перемогу".

Ім'я Євникія має грецьке походження. Воно походить від слова Eunike, що складається з 2 частин: "eu", що означає "добре" або "щасливо", і "nike", що перекладається як "перемога". Таким чином, ім'я "Євникія" можна перекласти як "добре переможна" або "щаслива переможниця". Таке ім'я було досить популярним у Давній Греції.

Вероніка – жіноче ім'я, яке походить від імені Ференіка, імені дружини правителя Єгипту з династії Птолемеїв. Це ім'я складається з 2 коренів слів: перший означає "приносити", а другий – "перемога". Таким чином, значення імені Вероніка – "та, що приносить перемогу".

Микита – чоловіче ім'я грецького походження. У перекладі означає "перемога" або "переможець". Ім'я Микита є канонічним як у православній, так і в католицькій традиції. Проте, у протестантських країнах воно вживається дуже рідко.

Ім'я Адріан має латинське походження та походить від слова Adrianus, що означає "з Адрії" або "з Адрії Морського". Адрія – це назва міста в Італії, розташованого на узбережжі Адріатичного моря. Також воно тлумачиться як "той, що несе перемогу". Це стосується й жіночої форми цього імені – Адріана. Ім'я "Адріан" стало популярним в Середньовіччі та Ренесансі та має історичні зв'язки з імператором Римської імперії Публієм Елієм Траяні Адріаном.