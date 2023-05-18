Вже ні для кого не секрет, що ім'я людини впливає на її характер і долю. Тож легковажити з вибором імені не варто. 24 Канал підкаже, які імена для хлопчиків популярні у 2023 році.

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Яке ім'я обрати для хлопчика у 2023 році

Ім'я Антон має походження з давньогрецької мови. Це похідне від слова Antonios, що означає "протистояти" або "противага". Також є версія, що Антон з давньоримської перекладається як "гідний похвали" або "той, що вступає в бій". Раніше цим іменем часто називали дітей в аристократичних сім'ях, що свідчило про знатний рід.

Ім'я Віталій походить з латинської мови. Йдеться про латинське слово vitalis, що означає "життєвий" або "пов'язаний з життям". Часто це ім'я сприймають як символ енергії, сили та активності.

Михайло має давньоєврейське походження – від імені Міхаель "рівний Богу", "подібний Богу". Це ім'я прийшло в Європу з Давньої Греції, а в Грецію потрапило від близькосхідних євреїв. У християнській традиції ім'я Михайло пов'язане з архангелом Михаїлом, який згадується в Біблії як воїн і захисник.

Ярослав має походження зі слов'янської мови й складається з двох компонентів: "Яро" (яскравий, прекрасний) і "слава" (слава, відомість). Тому загальне значення імені "Ярослав" можна тлумачити як "той, хто прославляється яскравістю або славою".

Матвій має походження з грецької мови. Воно є грецького імені Matthaios, яке своєю чергою походить від єврейського імені Matityahu, що означає "дар Господній" або "дар від Бога". У християнстві це ім'я пов'язане з одним з апостолів Ісуса Христа, Матвієм, який відомий як автор Євангелія від Матвія.

Ім'я Павло бере своє походження з грецької мови. Це варіант імені Paulos, яке походить від слова paulos, що означає "малий" або "скромний". Це ім'я пов'язане з апостолом Павлом, який був одним з найвидатніших поширювачів християнства. Він є автором численних листів, що увійшли до Нового Заповіту Біблії.