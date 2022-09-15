Деякі жінки за зодіакальним колом є дуже складними, пише 24 канал. Через їхній набір якостей та характеру, партнерам доволі часто стає страшно від того, що їх чекає далі.

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Тельці

Тельці прискіпливо ставляться до свого зовнішнього вигляду, часто не сприймають себе такими, як вони є. Через ці комплекси їм складно підпускати до себе людей. Така невпевненість в собі з ними грає злий жарт. Вони починають ревнувати партнерів до інших дівчат, а після цього розпочинаються перепалки та сварки.

Леви

Леви є дуже впертими. Вони можуть вбити собі щось у голову так, що просто неможливо переконати. З ними складно знайти компроміс, адже дуже рідко вони першими йдуть на розмову. Та якщо ви вже й почнете обговорювати важливі теми – не чекайте швидково вирішення проблеми.

Терези

Жінки-Терези вміють зачарувати та закохати в себе кожного хлопця, втім сімейні цінності у них на останньому місці. Для них головне реалізувати себе в житті та розуміти, що поруч з нею чоловік, який зможе матеріально забезпечити на все життя. Окрім того, Терези дуже хитрі, тож можуть легко ввести в оману.