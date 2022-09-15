Некоторые женщины по зодиакальному кругу очень сложны, пишет 24 канал. Из-за их набора качеств и характера партнерам довольно часто становится страшно от того, что их ждет дальше.

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Тельцы

Тельцы придирчиво относятся к своему внешнему виду, часто не воспринимают себя такими, как они есть. Из-за этих комплексов им сложно подпускать к себе людей. Такая неуверенность в себе с ними играет злую шутку. Они начинают ревновать партнеров к другим девушкам, а затем начинаются перепалки и ссоры.

Львы

Львы очень упрямы. Они могут убить что-то в голову так, что просто невозможно убедить. С ними сложно найти компромисс, ведь очень редко они первыми идут на разговор. Но если вы уже и начнете обсуждать важные темы – не ждите быстрого решения проблемы.

Весы

Женщины-Весы умеют очаровать и влюбить в себя каждого парня, впрочем, семейные ценности у них на последнем месте. Для них главное реализовать себя в жизни и понимать, что рядом с ней человек, который сможет материально обеспечить всю жизнь. Кроме того, Весы очень хитры, поэтому могут легко ввести в заблуждение.