Американська модель та ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс стала зіркою нового номеру глянцю Gritty Pretty. Там зірка не лише продемонструвала розкішні образи, й струнке оголене тіло.

29-річна модель часто наповнює свою інстаграм-сторінку пікантними фото, і цього разу нова зйомка не стала виключенням. Автором фотоісторії Adam Franzino, який зміг повністю передати настрій та атмосферу зйомки.

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Для фотосесії неймовірна Жасмін Тукс приміряла три довгі молочні сукні із шовку різних фасонів, які підкреслювали чарівні "вигини" моделі: стрункі ноги, ідеальний плоский живіт, пружні груди та сідниці. На деяких кадрах модель зовсім оголилась, маючи на собі одні золотисті прикраси. Образ моделі завершили сяючим макіяжем з акцентом на очах та ідеально укладеною зачіскою. Фотосесія відбувалась у фотостудії та на вулиці біля пентгаусу.

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