Американская модель и ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс стала звездой нового номера глянца Gritty Pretty. Там звезда не только продемонстрировала роскошные образы, но и стройное обнаженное тело.

29-летняя модель часто выставляет на своей инстаграм-странице пикантные фото, и на этот раз новая съемка не стала исключением. Автором фотоистории стал Adam Franzino, который смог полностью передать настроение и атмосферу съемки.

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Для фотосессии невероятная Жасмин Тукс примерила три длинных молочных платья из шелка различных фасонов, которые подчеркивали волшебные "изгибы" модели: стройные ноги, идеальный плоский живот, упругую грудь и ягодицы. На некоторых кадрах модель совсем обнажилась, оставив на себе одни золотистые украшения. Образ модели завершили сияющим макияжем с акцентом на глазах и идеально уложенной прической. Фотосессия проходила в фотостудии и на улице возле пентхауса.

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