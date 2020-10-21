Екссолістка популярного гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва знається на трендах. Кожен її образ викликає захват прихильників. Цього разу співачка обрала аутфіт total black, поєднавши мініспідницю з брендовим жакетом.

Для прогулянки столицею Надя Дорофєєва обрала зухвалий образ, який показала в інстаграм-профілі. У гарній локації зірка сфотографувалась у повний зріст, аби продемонструвати тренди осені 2020 на собі у всій красі.

До теми У стильній хустці та костюмі: Надя Дорофеєва похизувалась трендовим образом

Артистка позувала у чорному гольфі та мініспідниці з принтом "гусяча лапка", який вже давно зайняв почесну позицію серед модних забарвлень. Надя Дорофєєва обрала щільні чорні колготки та ботфорти на грубій підошві. Завершив стильний образ довгий шкіряний піджак від українського бренду WILDWOO. Його ціна 760 доларів – понад 21 тисяча гривень.

Надя Дорофєєва довершила вихід укладкою, легким макіяжем та епатажними аксесуарами – сережками у вигляді ключиків, які поєднувались з підвіскою. Look зірки оцінили 137 тисяч користувачів, а коханий чоловік залишив коментар: "Дуже красива фотографія! Але ти краще".



Надя Дорофєєва у жакеті за 760 доларів / Фото Instagram / @nadyadorofeeva