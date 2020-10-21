Экс-солистка популярной группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева разбирается в трендах. Каждый ее образ вызывает восторг поклонников. На этот раз певица выбрала аутфит total black, совместив мини-юбку с брендовым жакетом.

Для прогулки по столице Надя Дорофеева выбрала дерзкий образ, который показала в инстаграм-профиле. В хорошей локации звезда сфотографировалась в полный рост, чтобы продемонстрировать тренды осени 2020 на себе во всей красе.

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Артистка позировала в черном гольфе и мини-юбке с принтом "гусиная лапка", который уже давно занял почетную позицию среди модных расцветок. Надя Дорофеева выбрала плотные черные колготки и ботфорты на грубой подошве. Завершил стильный образ длинный кожаный пиджак от украинского бренда WILDWOO. Его цена 760 долларов – более 21 тысячи гривен.

Надя Дорофеева завершила выход укладкой, легким макияжем и эпатажными аксессуарами – серьгами в виде ключиков, которые сочетались с подвеской. Look звезды оценили 137 тысяч пользователей, а любимый мужчина оставил комментарий: "очень красивая фотография! Но ты лучше".

Надя Дорофеева в жакете за 760 долларов / Фото Instagram / @nadyadorofeeva