Популярная украинская певица Надя Дорофеева на очередном эфире "Лиги смеха" показала новый образ. На этот раз Надя появилась в молочном костюме и стильном платке.

На днях вышел новый эфир развлекательного проекта "Лига смеха". Известная певица Надя Дорофеева является одной из судьей на шоу. Своим стильным look, который Надя выбрала для съемок, она поделилась на странице в инстаграме.

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Образ Нади Дорофеевой

Для нового эфира Надя Дорофеева выбрала пудровый кроп-топ и молочный костюм. Он состоял из пиджака и мини-юбки, которая удачно подчеркивала стройные ноги певицы. Аутфит дополняла золотая цепочка на поясе.

Артистка соединила наряд со светлыми мюли и платком в белых и кофейных оттенках. Прическу она дополнила золотистыми заколками на волосах, которые были уложены легкими локонами. Образ удачно завершали серьги-кольца и макияж. Звезда подчеркнула цвет глаз розовыми и золотыми тенями и накрасила губы нюдовою помадой.

Поклонники поделились впечатлениями от безупречного аутфита певицы: "Очень красивый образ", "В восторге", "Икона моды", "Твой look – огонь", "Идеальная", – написали в комментариях.



Надя Дорофеева / Instagram / @nadyadorofeeva