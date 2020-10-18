Популярна українська співачка Надя Дорофеєва на черговому ефірі "Ліги сміху" показала новий образ. Цього разу Надя постала в молочному костюмі та стильній хустці.

Днями вийшов новий ефір розважального проєкту "Ліга сміху". Відома співачка Надя Дорофеєва є однією з суддей на шоу. Своїм стильним look, який Надя обрала для зйомок, вона поділилась на сторінці в інстаграмі.

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Образ Наді Дорофеєвої

Для нового ефіру Надя Дорофеєва обрала пудровий кроп-топ та молочний костюм. Він складався з піджака та мініспідниці, що вдало підкреслювала стрункі ноги співачки. Аутфіт доповнював золотий ланцюжок на поясі.

Артистка поєднала вбрання зі світлими мюлі та хустинкою в білих та кавових відтінках. Зачіску вона доповнила золотистими шпильками на волоссі, що було вкладене легкими локонами. Образ вдало завершували сережки-кільця та макіяж. Зірка підкреслила колір очей рожевими та золотими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.

Шанувальники поділились враженнями від бездоганного аутфіту співачки: "Дуже красивий образ", "У захваті", "Ікона моди", "Твій look – вогонь", "Ідеальна", – написали в коментарях.



Надя Дорофеєва / Instagram / @nadyadorofeeva