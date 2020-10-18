Українська співачка Наталія Могилевська не втомлюється демонструвати своїм шанувальникам ідеальні варіанти осінніх образів. Цього разу зірка доповнила аутфіт яскравим макіяжем.

З настанням осені майже всі українські знаменитості демонструють свої стильні образи на щодень або для світських виходів. Одним з таких аутфітів похизувалась і популярна українська співачка Наталія Могилевська. Нові світлини артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також У зеленому халаті: Наталія Могилевська показала домашній образ – фото

Осінній образ Наталії Могилевської

Знаменитість позувала в білому в'язаному светрі, який поєднала зі світло-коричневим пальтом. Наталія вклала волосся прямо, а основний акцент стилісти зробили на макіяжі. На очах співачки виблискували жовтогарячі тіні. А губи підкреслювала насичена червона помада. Також зірці зробили контуринг обличчя.

"Як вам новий макіяж в стилі осені 91-го?"

– запитала шанувальників Наталія Могилевська.



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

Своєю чергою, фани відреагували на новий образ Могилевської. "Красиво, колір помади – ваш", "Вам дуже личить, це значно краще ніж ваш постійний смокі", "Мені здається, вам личить будь-який стиль", "Красуня".

Однак, деяким підписникам не сподобалися яскраві тіні на очах співачки: "Очі здаються заплаканими", "От би тіні змінити на інший колір", "З цими тінями очі виглядають втомленими".



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya