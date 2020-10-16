Популярна українська співачка Наталія Могилевська не припиняє демонструвати шанувальникам нові образи. Цього разу артистка показалась в домашньому халатику та поруч з собакою.

Наталія Могилевська опублікувала нові світлини на своїй сторінці в інстаграмі. Українська артистка часто демонструє стильні образи та показується в цікавому вбранні.

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Цього разу Наталія позувала в домашньому образі. Адже і перед камерою вона постала на ліжку в спальні. А поряд з співачкою сиділа чорна собака. Для такої фотосесії Могилевська вдягнула зелений шовковий халатик.

Знаменитість залишила волосся розпущеним, але вклала його легкими хвилями. Вона зробила нюдовий макіяж з акцентом на очах, а також доповнила образ мінімалістичним золотим ланцюжком на шиї.

Під фото Наталія розповіла, що собака – її. І разом вони влаштували фотосесію та потрапили в глянець. Тому скоро можна очікувати співачку на обкладинці журналу. Також Могилевська запитала підписників, кого вони люблять більше, собак чи кішок, а вони, своєю чергою, поділилися думками в коментарях.



Наталія Могилевська / Instagram / @nataliya_mogilevskaya