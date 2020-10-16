Популярная украинская певица Наталья Могилевская не прекращает демонстрировать поклонникам новые образы. На этот раз артистка показалась в домашнем халатике и рядом с собакой.

Наталья Могилевская опубликовала новые фотографии на своей странице в инстаграме. Украинская артистка часто демонстрирует стильные образы и показывается в интересном наряде.

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На этот раз Наталья позировала в домашнем образе. Ведь и перед камерой она предстала на кровати в спальне. А рядом с певицей сидела черная собака. Для такой фотосессии Могилевская надела зеленый шелковый халатик.

Знаменитость оставила волосы распущенными, но уложила их легкими волнами. Она сделала нюдовый макияж с акцентом на глазах, а также дополнила образ минималистичной золотой цепочкой на шее.

Под фото Наталья рассказала, что собака – ее. И вместе они устроили фотосессию и попали в глянец. Поэтому скоро можно ожидать певицу на обложке журнала. Также Могилевская спросила подписчиков, кого они любят больше, собак или кошек, а они, в свою очередь, поделились мнениями в комментариях.



Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya