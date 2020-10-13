Популярная украинская певица Наталья Могилевская написала неоднозначное сообщение о пластических операциях. Поклонники подозревают, что звезда хочет пойти на отчаянный шаг.

Наталья Могилевская, успешная украинская артистка, на своей инстаграм-странице пораздумывала о пластических операциях. Также звезда опубликовала новую фотографию.

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На фото Наталья Могилевская позировала в белом платье бельевого стиля на тонких бретелях. Она удачно дополнила образ серебристыми и черными браслетами. Также певица сделала макияж в персиковых тонах.

Под фотографией артистка написала о пластических операциях. Звезда призналась, что до сих пор ей удавалось выглядеть натурально, но и в то же время хорошо без вмешательств пластических хирургов. Однако теперь медицина и технологии сделали большой шаг вперед, ведь существуют операции без швов и другие аппаратные методы.

Поклонники Натальи Могилевской сразу же отреагировали на неоднозначное сообщение артистки: