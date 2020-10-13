Наталья Могилевская пораздумывала на тему пластических операций
Популярная украинская певица Наталья Могилевская написала неоднозначное сообщение о пластических операциях. Поклонники подозревают, что звезда хочет пойти на отчаянный шаг.
Наталья Могилевская, успешная украинская артистка, на своей инстаграм-странице пораздумывала о пластических операциях. Также звезда опубликовала новую фотографию.
К слову Покрасилась в розовый: 62-летняя Мадонна удивила сменой имиджа
На фото Наталья Могилевская позировала в белом платье бельевого стиля на тонких бретелях. Она удачно дополнила образ серебристыми и черными браслетами. Также певица сделала макияж в персиковых тонах.
Под фотографией артистка написала о пластических операциях. Звезда призналась, что до сих пор ей удавалось выглядеть натурально, но и в то же время хорошо без вмешательств пластических хирургов. Однако теперь медицина и технологии сделали большой шаг вперед, ведь существуют операции без швов и другие аппаратные методы.
Поклонники Натальи Могилевской сразу же отреагировали на неоднозначное сообщение артистки:
- "Наталья, не нужны тебе все эти препараты, ты невероятно красива для своих 30-ти лет",
- "Наталья, честно говоря, у вас потрясающий вид без пластики. Оставайтесь такой же, оставайтесь сама собой, не превращайтесь в куклу",
- "Я вами восхищаюсь! Вы одна из немногих, кто не пользовался услугами пластических хирургов! Вы очень красивая и естественная!"