Популярна українська співачка Наталія Могилевська написала неоднозначний допис про пластичні операції. Шанувальники підозрюють, що зірка хоче піти на відчайдушний крок.

Наталія Могилевська, успішна українська артистка, на своїй інстаграм-сторінці пороздумувала про пластичні операції. Також зірка опублікувала нову світлину.

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На фото Наталія Могилевська позувала в білій сукні білизняного стилю на тонких бретелях. Вона вдало доповнила образ сріблястими та чорними браслетами. Також співачка зробила макіяж в персикових тонах.

Під світлиною артистка написала про пластичні операції. Зірка зізналась, що дотепер їй вдавалось виглядати натурально, але й водночас добре без втручань пластичних хірургів. Але тепер медицина й технології зробили великий крок уперед, адже існують операції без швів та інші апаратні методи.

Шанувальники Наталії Могилевської одразу ж відреагували на неоднозначий допис артистки: