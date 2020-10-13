Наталія Могилевська пороздумувала на тему пластичних операцій
Популярна українська співачка Наталія Могилевська написала неоднозначний допис про пластичні операції. Шанувальники підозрюють, що зірка хоче піти на відчайдушний крок.
Наталія Могилевська, успішна українська артистка, на своїй інстаграм-сторінці пороздумувала про пластичні операції. Також зірка опублікувала нову світлину.
До слова Пофарбувалася в рожевий: 62-річна Мадонна здивувала зміною іміджу
На фото Наталія Могилевська позувала в білій сукні білизняного стилю на тонких бретелях. Вона вдало доповнила образ сріблястими та чорними браслетами. Також співачка зробила макіяж в персикових тонах.
Під світлиною артистка написала про пластичні операції. Зірка зізналась, що дотепер їй вдавалось виглядати натурально, але й водночас добре без втручань пластичних хірургів. Але тепер медицина й технології зробили великий крок уперед, адже існують операції без швів та інші апаратні методи.
Шанувальники Наталії Могилевської одразу ж відреагували на неоднозначий допис артистки:
- "Наталю, не потрібні тобі всі ці препарати, ти неймовірно красива для своїх 30-ти років",
- "Наталю, ось чесно, ви маєте приголомшливий вигляд без пластики. Залишайтеся такою ж, залишайтеся сама собою, не перетворюйтеся на ляльку",
- "Я вами захоплююся! Ви одна з небагатьох, хто не користувався послугами пластичних хірургів! Ви дуже красива і природна!"