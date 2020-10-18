Украинская певица Наталья Могилевская не устает демонстрировать своим поклонникам идеальные варианты осенних образов. На этот раз звезда дополнила аутфит ярким макияжем.

С наступлением осени почти все украинские знаменитости демонстрируют свои стильные образы на каждый день или для светских выходов. Одним из таких аутфитов похвасталась и популярная украинская певица Наталья Могилевская. Новые фотографии артистка опубликовала на своей странице в инстаграме.

Читайте также В зеленом халате: Наталья Могилевская показала домашний образ – фото

Осенний образ Натальи Могилевской

Знаменитость позировала в белом вязаном свитере, который соединила со светло-коричневым пальто. Наталья уложила волосы прямо, а основной акцент стилисты сделали на макияже. На глазах певицы сверкали оранжевые тени. А губы подчеркивала насыщенная красная помада. Также звезде сделали контуринг лица.

"Как вам новый макияж в стиле осени 91-го?"

- спросила поклонников Наталья Могилевская.



Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya

В свою очередь, фаны отреагировали на новый образ Могилевской. "Красиво, цвет помады – ваш", "Вам очень к лицу, это значительно лучше, чем ваш постоянный смоки", "Мне кажется, вам к лицу любой стиль", "Красотка".

Однако, некоторым подписчикам не понравились яркие тени на глазах певицы: "Глаза кажутся заплаканными", "Вот бы тени сменить на другой цвет", "С этими тенями глаза выглядят усталыми".



Наталья Могилевская / Instagram / @nataliya_mogilevskaya