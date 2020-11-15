Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон з'явилась на новому відео. На ньому вона подякувала за участь у фотопроєкті Hold Still та продемонструвала бездоганний образ.

На офіційному інстаграм-акаунті герцога та герцогині Кембриджських опублікували нове відео. На ньому Кейт Міддлтон вкотре показала бездоганний образ.

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Кейт Міддлтон раніше запустила проєкт Hold Still спільно з Національною портретною галереєю. Його суттю було надсилати знімки від безлічі людей з усіх куточків країни та демонструвати, як вони живуть в умовах пандемії. Більше п'яти мільйонів осіб переглядали ці світлини, а понад 31 тисяча людей презентували свої фото. Зворушливим відео Кейт завершила цей проєкт.

Було чудово бачити ці портрети на рекламних щитах по всій країні в межах нашої громадської виставки. Для мене найважливішою частиною проєкту є те, що він показав, наскільки багато людей та спільнот об'єдналися, і наскільки ми всі важливі один для одного,

– зізналась Кейт Міддлтон.

Look Кейт Міддлтон

Кейт позувала в ніжно-бежевій кофтинці та яскравому жакеті від бюджетного бренду Zara червоного кольору. Варто зазначити, що в цьому вбранні герцогиня з'явилась на Олімпійських іграх 2012 року.

Дружина принца Вільяма розпустила волосся та вклала його легкими хвилями. Вона доповнила образ ніжним макіяжем. Кейт нафарбувала очі коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою. Аутфіт Міддлтон доповнював золотий ланцюжок з трьома медальйонами. На кожному з них викарбувано по літері першого імені одного з дітей герцогині.