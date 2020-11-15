Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на новом видео. На нем она поблагодарила за участие в фотопроекте Hold Still и продемонстрировала безупречный образ.

На официальном инстаграм-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских опубликовали новое видео. На нем Кейт Миддлтон раз показала безупречный образ.

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Кейт Миддлтон ранее запустила проект Hold Still совместно с Национальной портретной галереей. Его заданием было отправлять снимки от множества людей со всех уголков страны и демонстрировать, как они живут в условиях пандемии. Более пяти миллионов человек просматривали эти фотографии, а более 31 тысячи человек представили свои фото. Трогательным видео Кейт завершила этот проект.

Было замечательно видеть эти портреты на рекламных щитах по всей стране в рамках нашей общественной выставки. Для меня важнейшей частью проекта является то, что он показал, как много людей и сообществ объединились, и насколько мы все важны друг для друга,

– призналась Кейт Миддлтон.

Look Кейт Миддлтон

Кейт позировала в нежно-бежевой кофточке и ярком жакете от бюджетного бренда Zara красного цвета. Стоит отметить, что в этом наряде герцогиня появилась на Олимпийских играх 2012 года.

Жена принца Уильяма распустила волосы и уложила его легкими волнами. Она дополнила образ нежным макияжем. Кейт накрасила глаза коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой. Аутфит Миддлтон дополнял золотую цепочку с тремя медальонами. На каждом из них высечено по букве имени лица одного из детей герцогини.