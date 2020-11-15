Беременная модель Эльза Хоск ежедневно делится новыми образами с поклонниками. На прогулку по Нью-Йорку девушка надела светлые джинсы и широкое коричневое пальто.

Популярная шведская модель Эльза Хоск продолжает покорять образами на каждый день. На своей странице в Инстаграме она опубликовала новые фотографии. На них она позирует в красивом аутфите, который подойдет практически всем модницам.

Интересно В образе ведущей Слава Каминская показала элегантный образ – фото

Эльза Хоск в очередной раз устроила осенью прогулку со своим бойфрендом по улицам Нью-Йорка. Она предстала перед камерой в белом вязаном свитере и голубых джинсах-скинни, которые удачно подчеркнули ее стройные ноги. Образ дополняло коричневое короткое пальто.

Стильный аутфит модель объединила с ботинками на массивной черной подошве, добавлявших образу дерзости. В руках девушка держала сумку молочного цвета и дополнила look коричневыми солнцезащитными очками. Эльза Хоск оставила волосы распущенными и слегка волнистым. Завершал повседневный образ легкий макияж, который подчеркивал натуральную красоту будущей звездной мамочки.

Для просмотра фото листайте вправо: