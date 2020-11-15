Вагітна модель Ельза Госк щодня ділиться новими образами з шанувальниками. На прогулянку Нью-Йорком дівчина вдягнула світлі джинси та широке коричневе пальто.

Популярна шведська модель Ельза Госк продовжує підкорювати образами на кожен день. На своїй сторінці в інстаграмі вона опублікувала нові світлини. На них вона позує в гарному аутфіті, що підійде практично всім модницям.

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Ельза Госк вкотре влаштувала осінню прогулянку зі своїм бойфрендом вулицями Нью-Йорка. Вона постала перед камерою в білому в'язаному светрі та блакитних джинсах-скінні, які вдало підкреслили її стрункі ноги. Образ доповнювало коричневе коротке пальто.

Стильний аутфіт модель поєднала з черевиками на масивній чорній підошві, що додавали образу зухвалості. В руках дівчина тримала сумку молочного кольору й доповнила look коричневими сонцезахисними окулярами. Ельза Госк залишила волосся розпущеним та злегка хвилястим. Завершував повсякденний образ легкий макіяж, що підкреслював натуральну вроду майбутньої зіркової матусі.

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