Зірка телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія залюбки ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя. Водночас вона демонструє стильні образи, які може приміряти на собі кожна дівчина.

Американська акторка Єва Лонгорія поділилась трендовим осіннім образом на своїй сторінці в інстаграмі. Він чудово підійде для повсякденного виходу у світ і не дасть замерзнути холодними вітряними вечорами.

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Осінній look Єви Лонгорії

Зірка телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки" постала перед об'єктивом, позуючи на сходинці. Вона одягнула рвані джинси-мом з широкими підворотами. Їх вона поєднала з чорною кофтинкою та класичним жакетом у тон. Таке поєднання вже стало класичним.

Образ доповнили чорні лаковані черевики та сумка, яку вона перекинула через плече. Вона також обрала сонцезахисні окуляри та завершила образ легким нюдовим макіяжем. Кожна частина look гармонійно доповнювала одна одну та разом створили трендовий аутфіт.

Підписники акторки позитивно оцінили образ Лонгорії. "Ці черевики фантастичні ", "Обожнюю цей стиль", "Аутфіт просто чудовий", – написали шанувальники в коментарях.



Трендовий осінній образ Єви Лонгорії / Instagram / @evalongoria