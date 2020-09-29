Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория охотно делится с поклонниками моментами из своей жизни. В то же время она демонстрирует стильные образы, которые может примерить на себе каждая девушка.

Американская актриса Ева Лонгория поделилась трендовым осенним образом на своей странице в инстаграме. Он прекрасно подойдет для повседневного выхода в свет и не даст замерзнуть холодными ветреными вечерами.

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Осенний look Евы Лонгории

Звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" предстала перед объективом, позируя на ступеньке. Она надела рваные джинсы-мом с широкими подворотами. Их она соединила с черной кофточкой и классическим жакетом в тон. Такое сочетание уже стало классическим.

Образ дополнили черные лакированные ботинки и сумка, которую она перекинула через плечо. Она также выбрала солнцезащитные очки и завершила образ легким нюдовым макияжем. Каждая часть look гармонично дополняла друг друга и вместе создали трендовый аутфит.

Подписчики актрисы положительно оценили образ Лонгории. "Эти ботинки фантастические", "Обожаю этот стиль", "Аутфит просто замечательный", – написали поклонники в комментариях.



Трендовый осенний образ Евы Лонгории / Instagram / @evalongoria