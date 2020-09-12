Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон має бездоганну фігуру. Нещодавно стало відомо, що допомагає 38-річній жінці та матері трьох дітей підтримувати форму.

38-річна Кейт Міддлтон завжди дотримувалась правильного харчування. Цього разу Hellomagazine розсекретили, що саме вона їсть на сніданок, щоб дотримуватися здорової дієти.

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Як виявилось, на сніданок герцогиня готує смузі. Для цього вона змішує чорницю, капусту, спіруліну (вид водорослів), шпинат, листя зеленого чаю, кінзу та салат ромен. З такої суміші продуктів Кейт отримує поживний та дієтичний напій.

Наступним її улюбленим сніданком є вівсяна каша, котра, як відомо, багата клітковиною. А тому дає відчуття ситості надовго.

Якщо ж наближається день народження когось з королівських дітей, то Міддлтон завжди готова пекти торти, оскільки любить цим займатися. Цікавим фактом також є те, що для перекусів герцогиня обирає оливки. Цю здорову звичку успакувала її донька, принцеса Шарлотта.

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