Британська королева Єлизавета володіє однією з найбільших та найдорожчих колекцій ювелірних прикрас. Днями вона поділилась, яка брошка є її улюбленою і скільки вона коштує.

94-річна королева Єлизавета володіє однією з найрозкішніших колекцій ювелірних прикрас. Видання Express повідомило, що серед всіх коштовностей брошка Singapore Peranakan Diamond Jubilee є її улюбленою.

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Зазначимо, що велика частина прикрас була подарована лідерами інших країн. Зокрема й її улюблену брошку подарував президент Сінгапуру на честь діамантового ювілею королеви Єлизавети в 2012 році.

Коштує вона 5200 фунтів стерлінгів, що становить майже 186 тисяч гривень. Прикраса виготовлена з 18-каратного золота й представлена в дизайні "Райський птах". На коштовності є більше 60 діамантів.

Видання зазначає, що складний візерунок на виробі у вигляді квіток виконаний в національному сингапурському стилі перунакан.

Королева востаннє обирала цю брошку в січні цього року. Також вона брала її до свого заміського будинку, а це означає, що прикраса є справді одною з улюблених.