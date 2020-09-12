Британская королева Елизавета обладает одной из крупнейших коллекций ювелирных украшений. На днях она поделилась, какая брошь является ее любимой и сколько она стоит.

94-летняя королева Елизавета обладает одной из самых роскошных коллекций ювелирных украшений. Издание Express сообщило, что среди всех драгоценностей брошь Singapore Peranakan Diamond Jubilee является ее любимой.

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Отметим, что большая часть украшений была подарена лидерами других стран. В том числе и ее любимую брошь подарил президент Сингапура в честь бриллиантового юбилея королевы Елизаветы в 2012 году.

Стоит она 5200 фунтов стерлингов, что составляет почти 186 тысяч гривен. Украшение изготовлено из 18-каратного золота и представлено ​​в дизайне "Райская птица". На драгоценности есть более 60 бриллиантов.

Издание отмечает, что сложный узор на изделии в виде цветков выполнен в национальном сингапурском стиле перунакан.

Королева последний раз выбирала эту брошь в январе этого года. Также она брала ее в свой загородный дом, а это значит, что украшение действительно является одним из любимых.