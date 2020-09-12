Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон имеет безупречную фигуру. Недавно стало известно, что помогает 38-летней женщине и матери троих детей поддерживать форму.

38-летняя Кейт Миддлтон всегда придерживалась правильного питания. На этот раз Hellomagazine рассекретили, что именно она ест на завтрак, чтобы придерживаться здоровой диеты.

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Как оказалось, на завтрак герцогиня готовит смузи. Для этого она смешивает чернику, капусту, спирулину (вид водорослей), шпинат, листья зеленого чая, кинзу и салат ромэн. С такой смеси продуктов Кейт получает питательный и диетический напиток.

Следующим ее любимым завтраком является овсяная каша, которая, как известно, богата клетчаткой. А потому дает ощущение сытости надолго.

Если же приближается день рождения кого-то из королевских детей, то Миддлтон всегда готова печь торты, поскольку любит этим заниматься. Интересным фактом также является то, что для перекусов герцогиня выбирает оливки. Эту здоровую привычку унаследовала ее дочь, принцесса Шарлотта.

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