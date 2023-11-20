Буде свіжою аж до весни: як правильно зберігати капусту на зиму — прості правила

Насправді зберігати капусту на зиму нескладно, якщо знати декілька простих правил. Без них, на жаль, ви можете втратити овоч.

Сьогодні 24 Канал розкаже, як правильно зберігати капусту, щоб вона була свіжою до весни.

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Правила зберігання капусти

Один зі способів зберігання капусти – підвішати її за качани. Тут важливо повісити головки так, щоб вони не торкалися одна одної. Це допоможе провітрюванню. Крім того, ви вбережете овоч від гниття та захворювань.

Також капусту зберігають у глині. Цей спосіб найефективніший. Адже так овоч не гниє, не висихає, а залишається свіжим і соковитим протягом багатьох місяців.

Капуста буде свіжою до весни / Фото Canva

Добре зберігати капусту в річковому піску. Є два варіанти. У першому випадку потрібно вирізати серцевину капусти, помістити качани у глибокий дерев'яний ящик і засипати піском. У другому – спочатку варто насипати річковий пісок товщиною 10-12 сантиметрів, а потім поставити у ящик качан капусти. Але переконайтесь, що серцевина внизу.

Капусту можна поставити у підвал. Цей спосіб досить простий та популярний. Зазвичай овоч у кілька шарів складають у стандартну "яблучну" коробку – приблизно по 5 штук. Перший шар потрібно розташувати так, щоб серцевина дивилася вгору, а верх – вниз. Таким чином повітря буде вільно надходити і забезпечувати вентиляцію капустянки.